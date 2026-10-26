В Новосибирской области арестован мастер маникюра по делу о подрыве двух соседей

В Новосибирской области арестовали 40-летнего сотрудника салона красоты, обвиняемого в попытке взорвать двух соседей. По данным Telegram-канала Baza, мужчина подозревал соседку в организации наркопритона и давно конфликтовал с ней. В результате ночного взрыва пострадали два человека.

Маникюрщик-бомбист из Новосибирска подорвал своих спящих соседей. Фото © Telegram / Прокуратура Новосибирской области

Инцидент произошёл 21 октября в городе Оби. По версии следствия, обвиняемый проник в чужую квартиру на улице Большой и бросил внутрь предмет со взрывчатыми свойствами. В помещении находились 29-летняя женщина и её 30-летний знакомый.

Маникюрщик-бомбист из Новосибирска подорвал своих спящих соседей. Фото © Telegram / Прокуратура Новосибирской области

Как утверждает Baza, пострадавшие в этот момент спали, а дверь квартиры была не заперта. После взрыва начался пожар. Мужчина получил серьёзные ожоги, обоих пострадавших госпитализировали. В суде сообщили, что спасти их удалось благодаря своевременной медицинской помощи.

По информации канала, подозреваемый Евгений Х. работал в салоне красоты «Золотая рыбка». В свободное время он якобы вместе с единомышленниками разыскивал места, где собираются наркозависимые, и рассказывал об этом родственникам.

Мужчину задержали сотрудники полиции и ФСБ. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух человек общеопасным способом. Обской городской суд заключил фигуранта под стражу 23 октября.

Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи. Ход расследования находится на контроле прокуратуры Новосибирской области.

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