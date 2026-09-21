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Регион
Опубликовано 21 сентября, 07:50

«Усидеть на двух стульях не получится»: Медведчук призвал Чехию и Словакию определиться

Медведчук: Чехия и Словакия постепенно встраиваются в украинский конфликт

Обложка © ТАСС / ЕРА /LUKAS KABON

Обложка © ТАСС / ЕРА /LUKAS KABON

Чехия и Словакия рискуют всё глубже вовлекаться в украинский конфликт из-за деятельности частных компаний, сотрудничающих с военно-промышленным комплексом Украины. Такое мнение высказал председатель Совета международного движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

По его словам, правительства Андрея Бабиша и Роберта Фицо выступают против прямого участия своих стран в конфликте и дальнейшей эскалации. При этом отдельные чешские и словацкие предприятия продолжают поставлять Киеву вооружение и комплектующие, передавать технологии и участвовать в совместных оборонных проектах, написал Медведчук в статье.

Автор перечислил ряд компаний из Чехии и Словакии, которые, по его данным, задействованы в производстве боеприпасов, бронетехники, комплектующих для беспилотников и совместных проектах с украинскими предприятиями.

Медведчук считает, что деятельность частного бизнеса может расходиться с официальным курсом Праги и Братиславы и создавать дополнительные риски для самих государств.

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«Усидеть на двух стульях не получится: правительства этих стран обязаны дать принципиальную оценку деятельности компаний, напрямую участвующих в украинском конфликте», — написал он.

При этом ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш раскритиковал европейских лидеров, которые делают недостаточно для прекращения конфликта на Украине. Он заявил, что намерен добиваться мирного урегулирования.

Главные решения лидеров, дипломатия и международные конфликты — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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