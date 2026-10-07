«Усиление страны НАТО»: Политолог оценил перспективы турецкого аналога Starlink

Собственная низкоорбитальная спутниковая группировка даст Турции больше независимости от США и одновременно усилит одну из стран НАТО. Такое мнение в беседе с НСН высказал глава Института космической политики Иван Моисеев.

Анкара намерена создать систему Astralink — национальный аналог американской Starlink. Первый из 198 спутников планируется вывести на орбиту в течение двух лет, сообщил гендиректор турецкой оборонной компании Aselsan Ахмет Акйкол.

По словам Моисеева, масштабы проекта пока несопоставимы со Starlink, в составе которой насчитываются тысячи аппаратов. Кроме того, у Турции нет собственной ракеты-носителя, поэтому для запуска спутников ей придётся пользоваться зарубежными средствами выведения.

«Это усиление одной страны НАТО, в какой-то степени это независимость от США. Эта независимость диктуется ещё и чисто военными соображениями, чтобы быстрее всё доходило – не через инстанции в других странах», — отметил эксперт.

Моисеев добавил, что национальная группировка сможет участвовать в учениях и планах Североатлантического альянса, однако стратегические решения по её использованию останутся за Анкарой. Для России такое усиление Турции он назвал нежелательным с учётом географической близости двух стран.

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