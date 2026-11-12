Услышал признание в любви и задумал расправу: Раскрыта версия убийства главврача в Новой Москве
Ревность могла стать причиной убийства главврача Каган в Новой Москве
Поводом для предполагаемого убийства 60-летнего главврача московской «КМ-Клиник» Марины Каган мог стать телефонный разговор, который случайно услышал её молодой возлюбленный. По данным телеграм-канала Mash, 30-летний гражданин Германии Даниэль Кольс заподозрил женщину в измене и начал готовить расправу.
Подозреваемый в убийстве главврача Каган приревновал её к бизнесмену. Видео © Telegram/ Mash
Как утверждает канал, примерно за десять дней до трагедии мужчина услышал, как Каган признавалась в любви своему деловому партнёру. После этого он якобы решил избавиться от неё, представив произошедшее как несчастный случай.
По информации журналистов, Кольс несколько дней изучал в интернете приёмы рукопашного боя. Следствие ранее сообщало, что обвиняемый признался в подготовке убийства, которая продолжалась более недели.
Преступление произошло ранним утром 10 ноября в частном доме в Новой Москве. По версии Следственного комитета, мужчина столкнул женщину с лестницы, после чего причинил ей дополнительные повреждения и задушил. Затем он уехал на автомобиле погибшей.
Тело врача обнаружил её сын Александр. Правоохранители установили предполагаемого участника преступления и задержали его в районе Малоярославца Калужской области. Впоследствии мужчине предъявили обвинения в убийстве и неправомерном завладении
О тайных отношениях Марины Каган с молодым знакомым её сына стало известно после гибели врача. Как сообщал Life.ru, Александр познакомился с Даниэлем благодаря общему увлечению компьютерными играми. Впоследствии мужчина обратился за медицинской помощью к матери приятеля. По данным журналистов, он жаловался на панические атаки и мигрени после смерти отца.
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