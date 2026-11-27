Россияне ещё могут успеть привиться от гриппа до пика сезонной заболеваемости. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал член Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

В ряде российских регионов уже растёт число заболевших гриппом и ОРВИ. Особенно подвержены риску заражения школьники, студенты и люди, которые регулярно находятся в больших коллективах. При этом для формирования иммунного ответа после вакцинации требуется около двух недель.

«Даже сейчас прививку от гриппа сделать не поздно, потому что входить в инфекционный «сезон» совсем без защиты очень рискованно», — подчеркнул парламентарий.

Особое внимание вакцинации Куринный рекомендовал уделить пожилым россиянам и пациентам с хроническими заболеваниями. Людям, страдающим аллергией, перед прививкой следует проконсультироваться с врачом.

Дополнительными мерами профилактики депутат назвал ношение медицинских масок в общественных местах и регулярную обработку рук антисептиком. При появлении симптомов заболевания парламентарий посоветовал оставаться дома и лечиться под наблюдением врача, чтобы снизить риск осложнений и не заражать окружающих.