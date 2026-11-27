Успеть до пика: Россиянам напомнили о возможности привиться от гриппа
Депутат Куринный заявил, что россиянам ещё не поздно привиться от гриппа
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Россияне ещё могут успеть привиться от гриппа до пика сезонной заболеваемости. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал член Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
В ряде российских регионов уже растёт число заболевших гриппом и ОРВИ. Особенно подвержены риску заражения школьники, студенты и люди, которые регулярно находятся в больших коллективах. При этом для формирования иммунного ответа после вакцинации требуется около двух недель.
«Даже сейчас прививку от гриппа сделать не поздно, потому что входить в инфекционный «сезон» совсем без защиты очень рискованно», — подчеркнул парламентарий.
Особое внимание вакцинации Куринный рекомендовал уделить пожилым россиянам и пациентам с хроническими заболеваниями. Людям, страдающим аллергией, перед прививкой следует проконсультироваться с врачом.
Дополнительными мерами профилактики депутат назвал ношение медицинских масок в общественных местах и регулярную обработку рук антисептиком. При появлении симптомов заболевания парламентарий посоветовал оставаться дома и лечиться под наблюдением врача, чтобы снизить риск осложнений и не заражать окружающих.
Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко спрогнозировал основной подъём заболеваемости гриппом после новогодних каникул. При этом в отдельных субъектах РФ число заболевших может начать активно увеличиваться раньше из-за региональных особенностей и погодных условий.