Устный отпуск — не прогул: Как доказать согласие работодателя и избежать увольнения

Устное разрешение на отпуск не является автоматическим прогулом, если работник может это подтвердить. Такую позицию в беседе с «Газетой.ru» озвучил юрист Александр Хаминский, комментируя ситуации, когда начальник сначала соглашается, а затем меняет решение.

По его словам, доказательствами могут служить переписка в мессенджерах, электронные письма, заявление с визой руководителя, служебные документы, аудиозаписи и даже показания коллег. При этом Верховный суд уже указывал, что неиздание приказа после согласованного отпуска может быть признано злоупотреблением со стороны работодателя.

Однако, как подчёркивает юрист, самого по себе утверждения «начальник разрешил» недостаточно. Если доказательств нет, риск увольнения за прогул существенно возрастает. Суды обязаны исследовать все обстоятельства, но без подтверждённой договорённости шансы на защиту своих прав падают.

Хаминский советует работникам всегда фиксировать согласие письменно — хотя бы электронным сообщением от руководителя. В этом случае, даже если приказ так и не издали, увольнение за прогул с высокой вероятностью признают незаконным.

Ранее сообщалось, что устное согласие на отпуск не защитит от увольнения за прогул. Директор департамента организационного развития Ирина Шульженко отметила — чтобы перенос или внеплановый отдых не привели к дисциплинарному взысканию, договорённость нужно зафиксировать документально — бумажным заявлением или электронным согласованием в корпоративной системе.