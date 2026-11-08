Мужчина, устроивший массовую стрельбу в центре польского Кракова, в результате которой погибли шесть человек и ещё 16 получили ранения, состоял в спортивном стрелковом клубе «Свит». Членом той же организации был и его отец. Об этом сообщил журналистам представитель клуба.

По словам представителя организации, предполагаемый нападавший, которого польские СМИ называют Михалом О., редко посещал стрельбище. В последний раз он тренировался в конце августа, а за весь 2026 год побывал там только дважды.

После трагедии руководство клуба «Свит» выступило с официальным заявлением, в котором подчеркнуло, что организация занимается исключительно спортивной стрельбой по неподвижным мишеням.

В клубе особо отметили, что подозреваемый никогда не проходил там подготовку по динамической, тактической или боевой стрельбе. Представители организации выразили соболезнования семьям погибших и заявили о готовности сотрудничать со следствием.

Массовая стрельба произошла 7 ноября на Главной рыночной площади Кракова. По данным польской полиции, вооружённый мужчина открыл огонь по прохожим из автомобиля. Среди 16 раненых оказались двое сотрудников полиции.

Правоохранители задержали предполагаемого нападавшего после перестрелки. Мужчина получил ранения, после чего его доставили в больницу.

Позднее во время обыска в доме подозреваемого в городе Островец-Свентокшиский полицейские обнаружили тела трёх человек — его родителей и сестры. Обстоятельства их гибели устанавливаются в рамках расследования.