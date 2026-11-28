Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа и участник переговоров по Украине, считает украинский конфликт недоразумением, для урегулирования которого Киеву и Западу необходимо пойти навстречу требованиям Москвы. К такому выводу пришёл дипломатический редактор британской газеты The Guardian Патрик Винтур после изучения 70-минутного интервью Кушнера генеральному директору медиаконцерна Axel Springer Матиасу Дёпфнеру.

Британский журналист обвинил американского переговорщика в продвижении российской позиции относительно расширения НАТО как первопричины украинского конфликта. Особое внимание Винтур обратил на высокую оценку Кушнером политического мастерства президента России Владимира Путина. Кроме того, зять Трампа отметил сдержанность российского лидера, указав на неприменение ядерного оружия.

Военную помощь европейских государств Киеву Кушнер охарактеризовал как прокси-войну против России. Такая позиция американского переговорщика расходится с подходом ряда европейских стран к урегулированию конфликта.