В Верховной раде Украины призвали отстранить Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа от мирных переговоров после высказываний американского представителя о российском лидере Владимире Путине. Слова Кушнера также вызвали недовольство европейских политиков, усомнившихся в его беспристрастности. Об этом сообщает Politico.

Поводом стало интервью Кушнера главе медиаконцерна Axel Springer Матиасу Дёпфнеру. Американский переговорщик назвал российского президента «гроссмейстером политики» и отметил, что тот проявил сдержанность, не применив ядерное оружие. Спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева он охарактеризовал как «невероятного друга».

Председатель комитета Верховной рады по внешней политике Александр Мережко заявил, что подобные оценки могут представлять угрозу не только для Украины, но и для национальных интересов США. «Я давно утверждаю, что Уиткоффа и Кушнера необходимо заменить», — сказал депутат.

Его коллега по партии «Слуга народа» Галина Янченко раскритиковала утверждение Кушнера о том, что конфликт на Украине представляет собой опосредованную войну Европы против России. По мнению парламентария, американский представитель исказил происходящее и фактически выступил в роли защитника российской позиции.

Критика прозвучала и в Европарламенте. Глава комитета по безопасности и обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман усомнилась, что после подобных заявлений Кушнера можно считать нейтральным посредником. Депутат бундестага Родерих Кизеветтер, в свою очередь, обвинил администрацию Дональда Трампа в одностороннем давлении на Киев.