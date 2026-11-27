Кого представляет Джаред Кушнер на переговорах по Украине, задался вопросом публицист Александр Роджерс, комментируя интервью зятя президента США о путях завершения конфликта. По его словам, Дональд Трамп публично назвал своим спецпосланником лишь Стива Уиткоффа.

«Если честно, я вообще не понимаю статус Кушнера. Он — зять Трампа. Никакого другого статуса у него нет», — подчеркнул собеседник Общественной Службы Новостей.