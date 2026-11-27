«Другого статуса у него нет»: Публицист раскрыл роль Кушнера в переговорах по Украине
Публицист Роджерс усомнился в полномочиях Кушнера в переговорах по Украине
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Кого представляет Джаред Кушнер на переговорах по Украине, задался вопросом публицист Александр Роджерс, комментируя интервью зятя президента США о путях завершения конфликта. По его словам, Дональд Трамп публично назвал своим спецпосланником лишь Стива Уиткоффа.
«Если честно, я вообще не понимаю статус Кушнера. Он — зять Трампа. Никакого другого статуса у него нет», — подчеркнул собеседник Общественной Службы Новостей.
Эксперт также поинтересовался, согласовывает ли Кушнер с кем-либо свои заявления о переговорах. Он напомнил, что замглавы МИД России Сергей Рябков опровергал слова американца о сценариях, которые Вашингтон якобы обсуждал с Москвой.
Ранее Джаред Кушнер назвал два сценария урегулирования: заморозку боевых действий или отказ Киева от всего Донбасса в обмен на членство в НАТО. При этом он уточнил, что нынешний план не предусматривает вступления Украины в альянс. По словам Кушнера, Вашингтон понимает, почему Москва хочет договориться о гарантиях безопасности ещё до прекращения огня.