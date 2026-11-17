Крупнейший банк Германии Deutsche Bank проводил операции по счетам скандального финансиста Джеффри Эпштейна, среди которых выявлены подозрительные переводы почти на 600 миллионов долларов. Сумма оказалась более чем вдвое выше ранее известных показателей. Об этом сообщил немецкий телеканал ZDF по итогам международного журналистского расследования Inside Deutsche Bank.

Согласно изученным документам, финансовая организация начала обслуживать Эпштейна в 2013 году и продолжала сотрудничество с ним более пяти лет. Последние счета финансиста закрыли только в июле 2019 года, незадолго до его смерти.

Внутренние материалы свидетельствуют, что сотрудники банка получали предупреждения о сомнительных операциях, однако продолжали обслуживание состоятельного клиента. В частности, журналисты обнаружили сведения о переводах, связанных с Эпштейном, которые вызывали вопросы у специалистов финансового контроля.

Эти данные стали частью масштабной утечки более 15 миллионов документов Deutsche Bank. В международном расследовании участвовали свыше 200 журналистов из десятков редакций. Они изучили электронную переписку, банковские отчёты и внутренние документы, обнаружив предполагаемые нарушения в работе с клиентами повышенного риска.

Помимо Эпштейна, в материалах фигурируют Дональд Трамп и представители состоятельных европейских семей. Расследователи также сообщили о недостатках в системах выявления подозрительных платежей, из-за которых отдельные операции могли годами оставаться без должного внимания. Само упоминание клиентов в утечке не означает их причастности к незаконной деятельности.

В Deutsche Bank заявили, что большинство описанных событий относится к прошлым годам. Представители организации подчеркнули, что с 2018 года банк существенно изменил систему управления рисками, а в период с 2019 по 2025 год вложил семь миллиардов евро в совершенствование внутреннего контроля.

При этом руководство кредитной организации отказалось обсуждать отношения с конкретными клиентами. Банк признал ошибкой решение принять Эпштейна на обслуживание в 2013 году и выразил сожаление по поводу прежнего сотрудничества с ним.

Ранее Life.ru сообщал, что американские демократы намерены инициировать новые расследования обстоятельств дела Джеффри Эпштейна после промежуточных выборов в Конгресс. Проверки могут затронуть не только представителей администрации США, но и крупнейшие финансовые организации. Законодатели хотят выяснить, насколько тщательно банки отслеживали подозрительные операции финансиста и могли ли обнаружить признаки противоправной деятельности. Одним из инициаторов расследования выступил конгрессмен Роберт Гарсия.