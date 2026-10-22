Утерянную книгу Эразма Роттердамского нашли спустя 400 лет

В Нидерландах обнаружили редкое издание труда философа и гуманиста Эразма Роттердамского, которое на протяжении четырёх столетий считалось утраченным. Речь идёт о книге 1609 года, посвящённой правилам поведения и хорошим манерам для детей. Об этом сообщает нидерландский телеканал Rijnmond.

Найденная книга является единственным известным сохранившимся экземпляром именно этого издания. До этого исследователи не располагали ни одной его копией.

Эразм Роттердамский был одним из крупнейших европейских мыслителей эпохи Возрождения. Он уделял большое внимание воспитанию и образованию, в том числе тому, как детям следует вести себя за столом, общаться со взрослыми и соблюдать правила приличия. Находка представляет интерес для историков книги и исследователей европейской культуры. Она позволяет изучить редкое переиздание сочинения, которое знакомило детей XVII века с нормами поведения.

Выяснилось, что редкий экземпляр обнаружился в США. Книгу предложил Роттердамской библиотеке антиквар из Остина, штат Техас. Речь идёт о французской версии сочинения La civilité puerile, впервые опубликованного Эразмом на латыни в 1530 году.

В 80-страничном издании детям объясняли, почему нужно мыть руки перед едой, стричь ногти и желать здоровья чихнувшему человеку. Куратор коллекции Джон Толен предположил, что книга сохранилась в единственном экземпляре потому, что её активно использовали в повседневной жизни, а не берегли как ценность. Первоначальный тираж мог составлять около тысячи экземпляров. Теперь находка пополнила коллекцию произведений Эразма Роттердамского, хранящуюся в городской библиотеке. Публике редкую книгу впервые представят 30 октября во время Недели Эразма.

Ранее Life.ru узнал, что в индийском городе Тикамгар обнаружена подземная библиотека с коллекцией из 50 тысяч редких книг. Скрытое хранилище находилось под зданием Тал Коти, которое когда-то служило дворцом.