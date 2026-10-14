Утро началось с массовой аварии: 13 машин столкнулись у Вантового моста в Петербурге

Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло ранним утром 14 октября на КАД в Санкт-Петербурге. По предварительным данным регионального главка МВД, никто не пострадал.

Авария произошла в районе Вантового моста. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства столкновения.

«По предварительной информации, участниками ДТП стали 13 автомобилей. Обошлось без пострадавших», — сообщили в полиции.

Из-за серии столкновений на внешнем кольце КАД образовался многокилометровый затор. По данным «Фонтанки», первые сообщения об авариях на 59-м километре трассы начали поступать около 06:48: машины сталкивались одна за другой на небольшом расстоянии.

Ранее Life.ru рассказывал о ДТП в Подмосковье, где семь человек пострадали в аварии с маршруткой. Инцидент произошёл в Богородском округе.