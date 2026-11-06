Женщинам, увеличившим грудь десять-пятнадцать и более лет назад, стоит проверить состояние имплантов, даже если ничего не беспокоит. Некоторые эндопротезы старого поколения содержали более текучий силикон, который при повреждении оболочки способен проникать в окружающие ткани и вызывать осложнения. Об этом Life.ru рассказала пластический хирург Дженнет Алиева.

Поводом для обсуждения стал случай в Нижнем Новгороде. Местная жительница обратилась к врачам для планового удаления повреждённого грудного импланта, однако во время операции выяснилось, что силиконовый наполнитель вышел за пределы капсулы и распространился в окружающие ткани. Хирурги провели санацию поражённой области и заменили старый эндопротез современным изделием с более плотным наполнителем.

Алиева подчеркнула, что в 2010-х годах использовалось немало качественных имплантов, поэтому паниковать и срочно менять их всем женщинам не нужно. Однако некоторые модели с жидким наполнителем действительно могли представлять опасность при повреждении оболочки.

В 2010 году было много качественных имплантов, и если есть какие-либо сомнения, то можно сделать УЗИ молочных желёз и выявить какие-либо отклонения. Но импланты с жидким наполнителем, которые могут мигрировать, действительно были. Дженнет Алиева Пластический хирург

По словам специалиста, женщинам, установившим импланты более десяти-пятнадцати лет назад, необходимо уделять особое внимание их состоянию. Для выявления возможных повреждений врач может назначить УЗИ или МРТ молочных желёз. При этом обследование не означает, что после него обязательно потребуется повторная операция.

«Прошло более пятнадцати лет, безусловно, всем идти и менять грудь сейчас не нужно, но провериться надо каждой», — подчеркнула Алиева.

Показаниями к удалению или замене имплантов могут стать нарушение их целостности, капсулярная контрактура, а также другие выявленные осложнения. Кроме того, женщина может решиться на повторную операцию, если её перестала устраивать форма груди. Отдельно хирург советует обратить внимание на изделия, не соответствующие современным требованиям безопасности.

Особую осторожность необходимо проявлять при наличии имплантов с текучим силиконовым наполнителем. Если оболочка повреждается, гель может выйти за её пределы и проникнуть в окружающие ткани, что создаёт риск местных воспалительных реакций. В подобных случаях вопрос об удалении импланта и необходимости его замены должен решаться с пластическим хирургом.

«Очень прошу девушек, кто сделал грудь десять, пятнадцать и более лет назад, сходите на обследование обязательно и в случае необходимости меняйте импланты», — заключила Алиева.