Военнослужащие украинского штурмового полка «Скала» выкрали девушку в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщили представители пророссийского подполья.

«В местных чатах сейчас активно обсуждается тема похищения солдатами «Скалы» девушки в посёлке Солнечный, расходится также видео. По нашей информации, инцидент действительно имел место», — рассказал представитель подполья.

Он также утверждает, что военнослужащие этого подразделения запугивают местное население и применяют к людям физическую силу. Жители не понимают, куда могут обратиться с жалобами на происходящее.

Ранее Life.ru рассказывал о расследовании украинских журналистов, которые сообщили об избиениях и расстрелах мобилизованных в 425-м штурмовом полку «Скала». По их данным, жестокому обращению подвергались в том числе бойцы, пытавшиеся покинуть подразделение, а часть военнослужащих погибла при небоевых обстоятельствах. Скандал дошёл до руководства ВСУ: главком Александр Сырский публично назвал происходящее в полку «позорной историей».