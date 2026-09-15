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Регион
Опубликовано 15 сентября, 12:36

Увезли девушку и запугивают местных: Подполье сообщило о беспределе «Скалы» под Запорожьем

Подполье сообщило о похищении девушки бойцами «Скалы» под Запорожьем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Военнослужащие украинского штурмового полка «Скала» выкрали девушку в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщили представители пророссийского подполья.

«В местных чатах сейчас активно обсуждается тема похищения солдатами «Скалы» девушки в посёлке Солнечный, расходится также видео. По нашей информации, инцидент действительно имел место», — рассказал представитель подполья.

Он также утверждает, что военнослужащие этого подразделения запугивают местное население и применяют к людям физическую силу. Жители не понимают, куда могут обратиться с жалобами на происходящее.

Боец ВСУ исчез после публикаций о коррупции и издевательствах в полку «Скала»
Боец ВСУ исчез после публикаций о коррупции и издевательствах в полку «Скала»

Ранее Life.ru рассказывал о расследовании украинских журналистов, которые сообщили об избиениях и расстрелах мобилизованных в 425-м штурмовом полку «Скала». По их данным, жестокому обращению подвергались в том числе бойцы, пытавшиеся покинуть подразделение, а часть военнослужащих погибла при небоевых обстоятельствах. Скандал дошёл до руководства ВСУ: главком Александр Сырский публично назвал происходящее в полку «позорной историей».

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Милена Скрипальщикова
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