Кризис среднего возраста больше не обязательно приходит после 40 лет. Стремительный ритм жизни, тревога за будущее и постоянное сравнение себя с окружающими заставляют людей пересматривать свои достижения и планы гораздо раньше. Об этом говорится в материале Lady Mail.

Раньше переломным моментом часто становился уход повзрослевших детей из родительского дома. Освободившись от привычных семейных обязанностей, люди начинали задумываться, чего добились и как хотят провести оставшуюся часть жизни.

Теперь к этому добавились новые обстоятельства. Нестабильность на работе, жилищные и финансовые трудности, информационная перегрузка и социальные сети усиливают ощущение, что жизнь проходит не по плану. Особенно болезненно воспринимается чужой успех: фотографии путешествий, карьерных побед и красивых отношений создают впечатление, будто окружающие успели гораздо больше.

Свою роль играют и изменившиеся жизненные сценарии. Образование, карьера, создание семьи и рождение детей больше не привязаны к определённому возрасту. При этом постоянная работа, забота о близких и нехватка отдыха могут привести к эмоциональному истощению уже к 30–40 годам.

О возможном кризисе говорят потеря интереса к прежним целям, раздражительность, тревога из-за возраста, сожаления об упущенных возможностях и желание резко изменить жизнь. Однако подобные проявления могут быть связаны и с выгоранием, депрессией или другими проблемами со здоровьем.

Психологи рекомендуют не торопиться с радикальными решениями, а разобраться в собственных потребностях. Иногда человеку не требуется полностью менять жизнь — достаточно пересмотреть приоритеты, восстановить силы, уделить время близким или найти занятие, которое приносит удовлетворение.