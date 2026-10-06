УВЗ завершил испытания обновлённой БРЭМ-80 для эвакуации техники

«Уралвагонзавод» завершил полный цикл испытаний модернизированной бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-80. Серийное производство обновлённой техники уже запущено, машины поступают в войска, сообщил концерн УВЗ.

Одним из главных изменений стала механизированная сцепка. Она позволяет закреплять и буксировать повреждённую бронетехнику, не выходя из машины. Ранее военнослужащим для работы с тросами приходилось покидать защищённый корпус, в том числе под огнём противника.

В концерне отметили, что такое решение кратно снижает вероятность ранения экипажа. Сцепку во время испытаний проверяли под предельными нагрузками при буксировке тяжёлой техники по пересечённой местности.

БРЭМ-80 также получила усиленную защиту от кумулятивных боеприпасов, осколков и беспилотников. Кроме того, на машину установили радиосредства шестого поколения. Их помехозащищённость испытывали в условиях активного радиоэлектронного подавления.

Машина построена на шасси танка Т-80 и оснащена газотурбинным двигателем. По данным УВЗ, силовую установку можно запустить при температуре до минус 40 градусов за несколько минут. Тяговые характеристики позволяют эвакуировать российскую и советскую бронетехнику, более тяжёлые западные машины и даже буксировать сразу несколько танков.

«Опыт СВО показал, что эвакуация повреждённых машин — одна из самых опасных задач на передовой», — подчеркнули в концерне. При модернизации разработчики прежде всего сосредоточились на безопасности экипажа и возможности быстрее уводить повреждённую технику с поля боя.

Ранее Life.ru рассказывал, что «Уралвагонзавод» передал Российской армии новые Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М с обновлённой всеракурсной защитой. На предприятии подчёркивали, что бронетехнику постоянно дорабатывают с учётом опыта её применения. Перед отправкой в войска каждый танк проходит испытательный пробег не менее 100 километров, а специалисты проверяют вооружение, навигацию и системы управления.