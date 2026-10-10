Правящие партии Германии оказались в сложном положении из-за отсутствия подходящего кандидата на замену канцлеру Фридриху Мерцу. Несмотря на снижение популярности главы правительства, его отставка может создать дополнительные политические проблемы. Такое мнение в беседе с НСН высказал депутат парламента Баварии от «Альтернативы для Германии» Ульрих Зингер.

По словам политика, недовольство действующим канцлером усиливается даже внутри его собственного блока ХДС/ХСС. При этом подобрать нового руководителя правительства, способного заручиться поддержкой парламентского большинства, крайне непросто.

«Главная проблема — найти преемника, который сможет получить большинство в Бундестаге», — подчеркнул Зингер.

Дополнительным препятствием депутат назвал растущую популярность АдГ. По его оценке, досрочные выборы представляют серьёзный риск для нынешней правящей коалиции, поскольку могут укрепить позиции оппозиционеров.

Одновременно ведущие политические силы страны продолжают отказываться от сотрудничества с «Альтернативой для Германии». Таким образом, считает Зингер, немецкие власти фактически загнали себя в тупик: сохранить прежний курс становится сложнее, а сформировать новую конфигурацию правительства без участия АдГ проблематично.

Парламентарий также затронул перспективы российско-германских отношений. По его мнению, существенные изменения внешнеполитического курса Берлина возможны лишь в случае допуска представителей его партии к управлению страной. АдГ выступает за восстановление диалога с Москвой, экономического взаимодействия и отмену антироссийских санкций.

Ранее Life.ru сообщал о разговорах о возможной досрочной смене канцлера Германии. На фоне падения рейтингов Мерца в политических кругах начали обсуждать перспективы перестановок в руководстве страны. При этом сам по себе рост напряжённости внутри коалиции ещё не означает неизбежной отставки главы правительства.