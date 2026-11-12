«Ужас. Страшно. Мерзко. Холодно»: Стефанчук замёрз в Верховной раде
Спикер Рады Стефанчук пожаловался на холод во время заседания парламента
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук пожаловался на холод в здании украинского парламента прямо во время пленарного заседания. Своё недовольство условиями работы он выразил четырьмя словами.
Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/Sophia Sereda
«Ужас. Страшно. Мерзко. Холодно», — заявил он прямо в микрофон.
Видеозапись выступления опубликовала журналистка София Середа в комментариях к своему посту в соцсетях. При этом она раскритиковала депутатов, заявив, что те совершенно не хотят работать.
Жалобы Стефанчука прозвучали на фоне коммунальных проблем в здании. Ранее депутат Верховной рады Даниил Гетманцев рассказал о коммунальном коллапсе в украинском парламенте. По его словам, здание осталось без отопления и воды, а подача электроэнергии стала нестабильной. Отвечая на вопросы о работе депутатов в таких условиях, парламентарий подчеркнул, что они столкнулись с теми же трудностями, что и остальные жители Киева.
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