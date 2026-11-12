Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук пожаловался на холод в здании украинского парламента прямо во время пленарного заседания. Своё недовольство условиями работы он выразил четырьмя словами.

Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/Sophia Sereda

«Ужас. Страшно. Мерзко. Холодно», — заявил он прямо в микрофон.

Видеозапись выступления опубликовала журналистка София Середа в комментариях к своему посту в соцсетях. При этом она раскритиковала депутатов, заявив, что те совершенно не хотят работать.

Жалобы Стефанчука прозвучали на фоне коммунальных проблем в здании. Ранее депутат Верховной рады Даниил Гетманцев рассказал о коммунальном коллапсе в украинском парламенте. По его словам, здание осталось без отопления и воды, а подача электроэнергии стала нестабильной. Отвечая на вопросы о работе депутатов в таких условиях, парламентарий подчеркнул, что они столкнулись с теми же трудностями, что и остальные жители Киева.