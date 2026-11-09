Число погибших при взрыве на металлургическом заводе в турецком городе Алиага увеличилось до десяти человек. Ещё 15 пострадавших находятся в больницах, причём состояние четверых оценивается как тяжёлое, сообщил губернатор провинции Измир Сулейман Эльбан.

По словам главы региона, спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного предприятия. Под обломками конструкций могут оставаться ещё четыре человека.

«Число погибших в Алиаге увеличилось до 10, ранены 15 человек, они госпитализированы. Из них четверо в тяжёлом состоянии. Под завалами находятся ещё четыре человека», — сказал Эльбан.