Уже 10 тел нашли на месте взрыва на заводе в Измире
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Число погибших при взрыве на металлургическом заводе в турецком городе Алиага увеличилось до десяти человек. Ещё 15 пострадавших находятся в больницах, причём состояние четверых оценивается как тяжёлое, сообщил губернатор провинции Измир Сулейман Эльбан.
По словам главы региона, спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного предприятия. Под обломками конструкций могут оставаться ещё четыре человека.
«Число погибших в Алиаге увеличилось до 10, ранены 15 человек, они госпитализированы. Из них четверо в тяжёлом состоянии. Под завалами находятся ещё четыре человека», — сказал Эльбан.
Трагедия произошла 9 ноября на металлургическом комбинате HABAŞ около полудня. После мощного взрыва на территории предприятия вспыхнул пожар, а над промышленной зоной поднялся густой столб дыма. К месту происшествия направили пожарных, медиков и поисково-спасательные подразделения. Причиной аварии могло стать падение мостового крана в электродуговую печь во время разливки жидкой стали. Окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются, начато расследование.