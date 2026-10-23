Уже 270 тысяч счетов: Платить цифровыми рублями можно будет без Интернета

Банк России планирует в 2027 году протестировать офлайн-платежи цифровыми рублями. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

Ближайшее обновление платформы намечено на конец ноября 2026 года: ЦБ рассчитывает запустить сервис подписок. В следующем году также планируется добавить несколько сервисов для бизнеса. По словам Набиуллиной, новые возможности внедряют постепенно и сознательно.

Регулятор поддерживает контакт с банками и предпринимателями, чтобы определять наиболее востребованные функции. Тем временем число открытых счетов цифрового рубля достигло 270 тысяч. Из них 15 тысяч приходится на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

«Действительно, интерес оказался выше, чем мы ожидали на старте. Но может, наши ожидания были достаточно скромными», — сказала глава ЦБ. Она отдельно обратила внимание на интерес малого и среднего бизнеса к новой форме расчётов.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Центробанке назвали выгодные сценарии использования цифрового рубля. Зампред регулятора Зульфия Кахруманова выделила бесплатные переводы между гражданами и возможность для предпринимателей снизить расходы на приём платежей.