В ЦБ назвали россиянам три выгодных сценария с цифровым рублём

Цифровой рубль позволит россиянам бесплатно переводить крупные суммы родственникам, а предпринимателям — сокращать расходы на приём платежей и выплату зарплат. О трёх наиболее выгодных сценариях использования новой формы денег рассказала заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова в интервью kp.ru.

Первое преимущество связано с переводами между физическими лицами. Если человеку потребуется срочно отправить близкому крупную сумму, воспользоваться платформой цифрового рубля можно без комиссии. По словам представителя регулятора, такие операции не имеют ограничений по размеру перевода.

Второй вариант предназначен для индивидуальных предпринимателей. Использование цифрового рубля при получении оплаты от покупателей позволяет экономить на эквайринге. Приём платежей через новую систему обходится бизнесу дешевле привычных способов расчётов.

Третий сценарий касается крупных компаний, объединяющих множество юридических лиц в разных регионах страны. Для таких организаций преимуществом станет возможность оперативно переводить средства независимо от банковского операционного дня и разницы часовых поясов. Кроме того, расчёты цифровыми рублями позволяют снизить затраты на перечисление заработной платы. Стоимость такой операции составит всего один рубль за каждую строку в зарплатном реестре.

«Средства на счёте цифрового рубля гарантированы государством в полном объёме, без ограничений. Если говорить о безналичных счетах, там есть определенная сумма гарантии — 1,4 млн рублей», — сказала в эфире радио «Комсомольская правда» Зульфия Кахруманова.

Она также анонсировала дальнейшее развитие платформы. В ближайшее время пользователям станут доступны смарт-контракты и автоматизированные платежи. Уже в ноябре планируется запустить сервис подписок, который позволит оплачивать регулярные услуги со счёта цифрового рубля.

Массовое внедрение новой формы российской валюты началось 1 сентября 2026 года. Крупнейшие банки и торговые компании приступили к предоставлению соответствующей инфраструктуры для расчётов. При этом граждане могут самостоятельно решать, пользоваться ли цифровыми рублями. Новая технология существует наряду с наличными и обычными безналичными деньгами.