Британские журналисты стали заметно жёстче разговаривать с Владимиром Зеленским, что может свидетельствовать об изменении отношения к нему в Великобритании. Такое мнение высказала бывшая пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель в соцсети X.

Поводом для её заявления стало недавнее интервью Зеленского телеканалу Би-би-си. Во время беседы журналистка спросила, считает ли он ошибкой атаку украинских военных на российский корабль в иностранном порту в Ливии, а не в международных водах.

«Особенно важно то, что на этот раз Би-би-си задала Зеленскому несколько непростых вопросов, в то время как предыдущие интервью были скорее дружескими посиделками», — написала Мендель.

По её оценке, перемена в тоне британских журналистов отражает более широкие изменения в настроениях общества. Экс-пресс-секретарь считает, что жители Соединённого Королевства начинают иначе воспринимать как украинского лидера, так и продолжающийся конфликт.

В упомянутом интервью Зеленский также утверждал, что Киев согласовывает зарубежные военные операции с партнёрами. Однако глава МИД Италии Антонио Таяни опроверг его слова, заявив, что Рим ничего не знал о готовившемся ударе по порту Бенгази.