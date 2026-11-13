Уже ремонтировали, но не помогло: BMW повторно отзывает 720 тысяч машин
BMW повторно отзывает в США более 720 тысяч автомобилей
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Немецкий автоконцерн BMW повторно отзывает 720 796 автомобилей в США из-за риска возгорания. Владельцам рекомендовали временно оставлять машины на открытых площадках, подальше от зданий и других транспортных средств. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA).
Причиной потенциально опасной неисправности стал электрический разъём водяного насоса. Из-за недостаточной герметичности внутрь может попасть влага, что способно вызвать короткое замыкание и последующее возгорание.
Особенность ситуации в том, что все автомобили из новой отзывной кампании уже проходили ремонт в рамках аналогичной программы 2024 года. Однако после устранения прежней неисправности проблема проявилась вновь.
По информации NHTSA, BMW известно примерно о десяти случаях возгорания в США, которые могут быть связаны с дефектом. Все они произошли после предыдущего ремонта. Сведений о ДТП и пострадавших из-за этой неисправности не поступало.
Под отзыв попали отдельные автомобили BMW 2-й, 3-й, 4-й и 5-й серий, а также кроссоверы X1, X3, X4 и X5 xDrive40e и родстер Z4. Машины выпускались в период с 2012 по 2018 год, однако конкретные годы производства зависят от модели.
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