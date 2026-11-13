Немецкий автоконцерн BMW повторно отзывает 720 796 автомобилей в США из-за риска возгорания. Владельцам рекомендовали временно оставлять машины на открытых площадках, подальше от зданий и других транспортных средств. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Причиной потенциально опасной неисправности стал электрический разъём водяного насоса. Из-за недостаточной герметичности внутрь может попасть влага, что способно вызвать короткое замыкание и последующее возгорание.

Особенность ситуации в том, что все автомобили из новой отзывной кампании уже проходили ремонт в рамках аналогичной программы 2024 года. Однако после устранения прежней неисправности проблема проявилась вновь.

По информации NHTSA, BMW известно примерно о десяти случаях возгорания в США, которые могут быть связаны с дефектом. Все они произошли после предыдущего ремонта. Сведений о ДТП и пострадавших из-за этой неисправности не поступало.

Под отзыв попали отдельные автомобили BMW 2-й, 3-й, 4-й и 5-й серий, а также кроссоверы X1, X3, X4 и X5 xDrive40e и родстер Z4. Машины выпускались в период с 2012 по 2018 год, однако конкретные годы производства зависят от модели.