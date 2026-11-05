Украденный скан паспорта или доступ к аккаунту на «Госуслугах» может обернуться микрозаймом или кредитной картой, оформленными на чужое имя. Человек нередко узнаёт об этом случайно — при попытке взять ипотеку или после звонка коллекторов. Чтобы не столкнуться с долгом внезапно, стоит регулярно проверять свою кредитную историю, пояснила юрист Елена Рудакова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Кредитная история — это карточка заёмщика. В ней записаны все операции с кредитами: какой банк выдавал, сколько долгов и вовремя ли их платят. Хранятся такие сведения в специальных организациях — бюро кредитных историй. По закону россияне могут запрашивать отчёт в каждом БКИ бесплатно два раза в год.

Сначала нужно узнать, где хранится ваша история. На одного человека может быть заведено несколько историй в разных бюро. Список организаций, в которых есть ваши данные, доступен на портале «Госуслуги». В строке поиска введите «Сведения о бюро кредитных историй» и подайте заявку.

Получив список, перейдите на сайты каждого бюро — например, НБКИ, ОКБ, «Эквифакс». Зарегистрируйтесь через «Госуслуги» и запросите отчёт. В документе будут указаны все действующие и закрытые кредиты, лимиты по картам, а также все заявки, поданные на ваше имя.

Если вы увидели заём, который не брали, — это повод для срочных действий. Первое правило — не платить. Даже если обещают «закрыть долг за полцены», платёж будет расценен как признание обязательства.

Затем обратитесь в банк или МФО с официальной претензией: укажите, что договор не оформляли, и потребуйте внутреннего расследования. Копию заявления в полицию приложите к претензии. Само заявление в полицию — обязательный шаг, получите талон-уведомление о регистрации.

Если банк отказывается аннулировать кредит, напишите жалобу через интернет-приёмную Банка России. После того как организация признает факт мошенничества и аннулирует договор, она обязана передать данные в БКИ, чтобы очистить вашу кредитную историю.