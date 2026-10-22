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Опубликовано 22 октября, 11:38

Нечем платить по кредиту: В Госдуме объяснили, как должнику защитить свои права

Депутат Камнев: При нехватке денег для платежа можно увеличить срок кредита

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Заёмщику, который перестал справляться с кредитом из-за болезни, увольнения или сокращения зарплаты, важно документально подтвердить свои трудности, заявил депутат Госдумы Георгий Камнев. По его словам, доказанные уважительные причины могут помочь добиться судебной отсрочки и уменьшения штрафных начислений.

Парламентарий призвал не оставлять судебные повестки без внимания и своевременно представлять документы о своём положении. Если взысканием уже занимаются приставы, следует запросить копию постановления о возбуждении исполнительного производства и ознакомиться с исполнительным документом.

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Отдельно собеседник «Газеты.ru» напомнил о защите от незаконного давления коллекторов. Угрозы, ночные и чрезмерно частые звонки, запугивание родственников — повод обращаться в ФССП, прокуратуру и Роспотребнадзор. Наличие задолженности не означает, что подобные действия нужно терпеть.

Дополнительный контроль распространяется и на самих кредиторов: с сентября 2026 года банки и МФО обязаны предоставлять ФССП отчётность о деятельности по возврату просроченной задолженности. Этот механизм усиливает защиту прав должников, заключил депутат.

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Борис Эльфанд
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