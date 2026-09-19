В 100 лет — лично на участок: Труженица тыла Антонина Терехова проголосовала в Магадане

Столетняя труженица тыла и ветеран труда Антонина Терехова лично пришла на избирательный участок в Магадане, чтобы принять участие в выборах депутатов Государственной думы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В выборах я неоднократно участвовала. Свою гражданскую позицию я считаю своим долгом. Приглашаю всех жителей города Магадана и Магаданской области на выборы в Государственную думу», — сказала Терехова журналистам после голосования.

Великую Отечественную войну Антонина Степановна встретила подростком. Она работала на лесоповале, а также помогала солить рыбу и икру.

Терехова — вдова участника ВОВ Ивана Терехова. После окончания войны она работала телеграфисткой на главпочтамте.

С 1978 года ветеран трудилась смотрителем в Магаданском областном краеведческом музее.

Антонина Терехова награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями ко Дню Победы и медалью «Ветеран труда».

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