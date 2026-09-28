Военнослужащие 127-й отдельной тяжёлой механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) массово отказываются выполнять требования командования. Такие случаи фиксируют в подразделении на фоне недовольства предполагаемыми незаконными поборами, сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, руководство бригады теряет контроль над частью личного состава. Протесты военнослужащих он связал с денежными требованиями внутри подразделения.

«В 127-й омбр командование бригады теряет контроль над личным составом. Внутри подразделения отмечены массовые случаи неповиновения в знак протеста против незаконных поборов», — сказал источник агентства.

Российские силовые структуры также утверждают, что зачинщиков протестов избивают и отправляют в ямы. В июне российская сторона сообщала, что 127-я отдельная тяжёлая механизированная бригада несла потери в районе села Избицкое Харьковской области.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил об увеличении числа иностранных наёмников в рядах ВСУ за последние несколько месяцев. По его словам, основной прирост приходится на граждан стран Латинской Америки, также выросло число поляков. Марочко утверждал, что иностранцы служат в различных украинских подразделениях и воинских частях, а часть из них заключает контракты с Министерством обороны Украины.