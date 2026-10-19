В 17 лет ушёл на фронт и встретил Победу в Кракове: В Саратове умер 100-летний ветеран ВОВ

В Саратове на 101-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны Зякиулла Бикуллов, который в юности ушёл на фронт и дошёл до Польши. О смерти ветерана сообщил глава города Игорь Молчанов.

Бикуллов родился 15 марта 1926 года в селе Биктемировка Воскресенского района. В армию его призвали в 17 лет. Он служил артиллеристом в звании младшего сержанта, а День Победы встретил в польском Кракове.

После окончания войны военнослужащий ещё пять лет оставался в Европе, участвуя в восстановлении разрушенных городов. Затем вернулся в родное село и до пенсии работал в колхозе.

За военную службу Бикуллова наградили орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией» и девятью юбилейными медалями. В 2025 году ему присвоили звание почётного гражданина Саратова.

Прощание с ветераном пройдёт в его родном селе Биктемировка. Дату церемонии мэр не уточнил.

Ранее Life.ru сообщал о смерти другого ветерана Великой Отечественной войны — Нины Косицкой, которая дошла до Берлина. Она скончалась в Кировской области на 105-м году жизни. Всего несколько месяцев назад ветеран отметила 104-летие.