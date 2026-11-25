Средний заработок выше 400 тысяч рублей зафиксировали в 17 отраслях по итогам января — августа. Большинство из них относится к финансовому сектору, однако в перечень попали также автомобильная торговля, холдинговый бизнес и морское рыбоводство. Такие данные приводит РИА «Новости».

При этом в шести направлениях средняя зарплата превысила 500 тысяч рублей. Помимо морского пастбищного рыбоводства, где показатель достиг 1,35 млн рублей, в эту группу вошли управление пенсионными резервами негосударственных фондов (721 тысяча), операции с ценными бумагами (645 тысяч), работа холдинговых компаний (529 тысяч), перестрахование (528 тысяч) и управление инвестиционными фондами (518 тысяч рублей).

Ещё в нескольких сегментах финансового рынка среднемесячные доходы приблизились к полумиллиону. Страховщики рисков получали 490,7 тысячи рублей, брокеры — 479,5 тысячи, специалисты по вспомогательной деятельности в страховании — 468 тысяч. У организаторов торговли на финансовых рынках этот показатель составил 461,2 тысячи рублей, у биржевых посредников — 439,6 тысячи.

В автомобильных дилерских центрах средняя зарплата достигла 420,9 тысячи рублей, в головных офисах компаний — 420,1 тысячи. Сотрудники инвестиционных фондов зарабатывали 406,6 тысячи рублей, некоторые управляющие активами — 406,1 тысячи.