Телеведущая Яна Чурикова призналась, что в молодости могла бы быстрее справиться с анорексией, если бы знала больше о расстройствах пищевого поведения (РПП). Об этом она рассказала Пятому каналу на премьере фильма «Лиля», призвав не замалчивать подобные проблемы.

Яна Чурикова — об анорексии. Видео © Пятый канал

«Если бы мне в 20 лет кто-то объяснил, что со мной происходит, наверное, я бы смогла быстрее с этим справиться», — поделилась телеведущая.

По словам Чуриковой, стремление соответствовать навязанным стандартам красоты может обернуться серьёзными последствиями для здоровья. Особенно уязвимы молодые люди, которые ещё не научились противостоять общественному давлению. Ситуацию усугубляют социальные сети и знаменитости, демонстрирующие зачастую недостижимые идеалы внешности.

Сама ведущая столкнулась с тяжёлой формой анорексии в начале 2000-х годов. Позднее она рассказывала, что из-за болезни у неё ухудшилась память, дрожали руки и возникли другие проблемы со здоровьем. Теперь Чурикова считает своей задачей помочь людям замечать признаки подобных расстройств на ранних стадиях.

Телеведущая подчеркнула, что борьба с РПП не сводится исключительно к изменению питания. По её мнению, человеку необходима комплексная помощь, а близким важно не оставлять его один на один с проблемой.

«Когда ты это понимаешь, что ты бежишь, как белка в колесе, и это колесо никогда не остановится, а тебе нужно не вперёд, а вбок, тебе нужно выйти из этой гонки, уходит время. Приходит опыт, иногда этот опыт бывает болезненным», — объяснила Чурикова.