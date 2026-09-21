В 2026 году ремонт автомобилей в России подорожает на 20%

Цены на ремонт и обслуживание автомобилей в 2026 году вырастут на 15–20%. Об этом «Газете.ru» рассказала директор сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

«Основные драйверы — дальнейшее удорожание запасных частей, рост стоимости нормо-часа и увеличение доли сложных ремонтов в структуре заказов», — пояснила она.

Эксперт также отметила расслоение рынка: часть автомобилистов будет минимизировать расходы, выбирая самые дешёвые варианты обслуживания, тогда как другие станут больше вкладываться в профилактику.

По данным компании, в первом полугодии 2026 года средние цены на запчасти выросли на 15–20%. Базовые расходники подорожали на 9–15%, редкие узлы, электроника и кузовные элементы — на 15–25%. До конца года аналитики прогнозируют дополнительный рост цен на автозапчасти в среднем на 5–7%.

Ранее Life.ru писал, что за пять лет средняя цена нового автомобиля в России выросла вдвое — с 1,68 млн рублей в 2020 году до 3,29 млн в 2025-м, а максимум зафиксирован в ноябре 2025 года (3,54 млн). По его прогнозу, в 2026 году машины подорожают ещё на 8–11%: отечественные — на 4–8%, официально импортируемые — на 10–15%, ввезённые по альтернативным каналам — примерно на 20%.