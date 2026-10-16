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Регион
Опубликовано 16 октября, 21:38

В 2026 году российские школьники принесли стране 101 медаль, рассказал Чернышенко

Российские школьники взяли десять медалей на олимпиаде по физике в Самарканде

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские школьники с начала 2026 года завоевали уже 101 медаль на международных олимпиадах. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко после успешного выступления сборной РФ на II Международной олимпиаде по физике имени Аль-Фергани.

На соревнованиях в Самарканде российская команда завоевала десять наград — восемь золотых и две серебряные. Таким образом, общий результат страны вырос с 91 до 101 медали.

«Поздравляю российских школьников с замечательным успехом на Международной олимпиаде по физике! Они завоевали 10 медалей, теперь за 2026 год у нашей страны — 101 награда. Это результат совместного труда ребят, наставников и родителей», — заявил Чернышенко.

Все десять участников российской сборной получили медали. Восемь школьников стали обладателями золота, двое — серебра. Дмитрий Стрельников признан абсолютным победителем теоретического тура, а Ярослав Тихонюк — абсолютным победителем олимпиады.

Всего в состязании участвовали сборные 15 стран. Школьники выполняли задания по классической и современной физике в экспериментальном и теоретическом турах. Участие россиян стало одним из этапов отбора кандидатов в национальную команду на Международную физическую олимпиаду.

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Ранее Life.ru писал, что российские школьники завоевали четыре медали на международной олимпиаде по информатике в Узбекистане. После того турнира в активе сборных РФ была 31 медаль основных международных олимпиад, из них 25 золотых и шесть серебряных.

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Матвей Константинов
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