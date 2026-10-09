В 2027 году пенсии проиндексируют дважды после восьмилетнего перерыва
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Российские власти готовятся вернуть практику двухэтапного повышения пенсий, приостановленную еще в 2019 году. О переходе на прежний механизм выплат заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Соответствующие изменения уже заложены в параметры бюджета Социального фонда на 2027 год.
Первое увеличение выплат состоится 1 февраля 2027 года. Оно компенсирует фактический рост потребительских цен за предшествующий период. Согласно текущим расчетам профильных ведомств, ожидаемый уровень инфляции по итогам 2026 года составит 6,8%.
Второй этап перерасчёта запланирован на 1 апреля того же года. Он затронет исключительно страховую часть пенсионных начислений. В данном случае размер прибавки будет напрямую зависеть от динамики роста фонда оплаты труда в стране за 2026 год.
Напомним, Life.ru ранее публиковал подробный разбор октябрьской индексации: кто получит прибавку и как она рассчитывается. Главными бенефициарами повышения станут военные пенсионеры и экс-сотрудники силовых ведомств.
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