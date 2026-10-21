В 2027 году прожиточный минимум пенсионеров может вырасти до 17,4 тыс. рублей

Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2027 году может достичь 17 395 рублей. По сравнению с нынешним годом показатель увеличится на 1107 рублей, или на 6,8%. Такие расчёты во время общения с ТАСС привёл доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Эксперт напомнил, что в 2026 году прожиточный минимум пенсионера уже вырос на 6,8% и составляет 16 288 рублей. Аналогичное повышение предусмотрено и на следующий год.

Рост прожиточного минимума особенно важен для неработающих пенсионеров с небольшими доходами. По закону, если общая сумма их материального обеспечения не достигает установленного в регионе минимума, государство назначает социальную доплату до необходимого уровня.

Ранее председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский сообщил, что индексация пенсий в 2027 году позволит пожилым россиянам сохранить привычный уровень жизни, а дополнительное апрельское повышение принесёт пусть небольшое, но реальное улучшение. По его словам, первая индексация фактически компенсирует рост цен. Пенсионеры смогут сохранить прежний уровень потребления, однако заметного увеличения покупательной способности ждать не стоит. Другое дело — апрельская прибавка, которая должна немного повысить доходы сверх компенсации инфляции.