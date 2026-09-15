В 38 российских регионах установили выплаты беременным студенткам до ₽250 тысяч

Единовременные выплаты беременным студенткам от 100 до 250 тысяч рублей действуют уже в 38 российских регионах. Самую крупную сумму с 1 августа установили в Смоленской области — там будущая мама может получить 250 тысяч рублей. Об этом передаёт РИА «Новости».

В большинстве субъектов размер такой поддержки составляет 100 тысяч рублей. В их числе Адыгея, Татарстан, Чувашия, Ставропольский и Хабаровский края, Санкт-Петербург, Ленинградская, Ростовская, Самарская, Тверская и ещё ряд областей.

По 200 тысяч рублей предусмотрено в Ивановской и Ульяновской областях, а также Севастополе. В Удмуртии, Брянской и Тульской областях выплачивают по 150 тысяч, в Рязанской — 120 тысяч.

Условия получения помощи отличаются в зависимости от субъекта. Чаще всего требуется срок беременности не менее 12 недель и постоянное проживание в регионе как минимум три года. В Хабаровском крае получательнице должно быть от 18 до 23 лет, а Саратовская и Пензенская области в 2026 году распространили меру поддержки и на студенток-заочниц.

Отдельно на федеральном уровне малоимущим беременным, вставшим на учёт до 12-й недели, положено ежемесячное единое пособие. Его размер зависит от величины регионального прожиточного минимума.

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