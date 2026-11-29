Россельхознадзор вынес предостережение АО «Европа-Калининград» после обнаружения живого рыжего мукоеда в пробах продовольственного рапса урожая 2026 года. Согласно предоставленной информации из реестра контрольных мероприятий, масса проверяемой партии составляла 634 тонны.

Эта партия была выделена из 20 тысяч тонн рапса, на которые компания предоставила декларацию о соответствии техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности зерна».

Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора указало на признаки нарушения требований к безопасности зерна. При хранении продукции необходимо контролировать условия её содержания и заражённость вредителями.