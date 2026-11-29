В 634 тоннах рапса для россиян нашли живого рыжего мукоеда
Россельхознадзор обнаружил мукоеда в партии рапса массой 634 тонны
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Россельхознадзор вынес предостережение АО «Европа-Калининград» после обнаружения живого рыжего мукоеда в пробах продовольственного рапса урожая 2026 года. Согласно предоставленной информации из реестра контрольных мероприятий, масса проверяемой партии составляла 634 тонны.
Эта партия была выделена из 20 тысяч тонн рапса, на которые компания предоставила декларацию о соответствии техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности зерна».
Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора указало на признаки нарушения требований к безопасности зерна. При хранении продукции необходимо контролировать условия её содержания и заражённость вредителями.
Ранее Life.ru сообщал о нарушениях при обработке сельхозугодий производителя майонеза «Янта». На полях холдинга выращивают в том числе рапс и сою. До назначения штрафа надзорное ведомство дважды предупреждало предприятие о нарушениях.