В 8 регионах Украины произошёл блэкаут после ночных «‎ударов возмездия»

В восьми регионах Украины произошли перебои с электроснабжением из-за повреждений энергетической инфраструктуры после ночных «‎ударов возмездия» ВС РФ. Об этом сообщило украинское Министерство энергетики.

Без электричества осталась часть жителей Винницкой, Днепропетровской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей. Аналогичная ситуация сложилась на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и ДНР. Сколько именно потребителей затронули отключения, в ведомстве не уточнили.

Серьёзные трудности в энергетическом секторе страны начались ещё в конце 2025 года. Сильные морозы и масштабные разрушения инфраструктуры привели к введению режима чрезвычайной ситуации. Из-за возникшего дефицита электроэнергии в различных регионах неоднократно применялись многочасовые графики ограничения подачи света.

О предыдущем блэкауте на Украине Life.ru рассказывал всего пару дней назад. Тогда из-за ударов ВС РФ 100 тысяч абонентов в четырёх районах остались без электроснабжения. Перебои наблюдались в Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Николаевской, Черниговской и Сумской областях.