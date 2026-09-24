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Регион
Опубликовано 24 сентября, 08:03

В 8 регионах Украины произошёл блэкаут после ночных «‎ударов возмездия»

Минэнерго Украины сообщило об отключениях электричества в 8 регионах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko

В восьми регионах Украины произошли перебои с электроснабжением из-за повреждений энергетической инфраструктуры после ночных «‎ударов возмездия» ВС РФ. Об этом сообщило украинское Министерство энергетики.

Без электричества осталась часть жителей Винницкой, Днепропетровской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей. Аналогичная ситуация сложилась на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и ДНР. Сколько именно потребителей затронули отключения, в ведомстве не уточнили.

Серьёзные трудности в энергетическом секторе страны начались ещё в конце 2025 года. Сильные морозы и масштабные разрушения инфраструктуры привели к введению режима чрезвычайной ситуации. Из-за возникшего дефицита электроэнергии в различных регионах неоднократно применялись многочасовые графики ограничения подачи света.

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О предыдущем блэкауте на Украине Life.ru рассказывал всего пару дней назад. Тогда из-за ударов ВС РФ 100 тысяч абонентов в четырёх районах остались без электроснабжения. Перебои наблюдались в Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Николаевской, Черниговской и Сумской областях.

Больше новостей о ситуации на Украине — в разделе «Украина» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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