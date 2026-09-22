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Опубликовано 22 сентября, 07:37

В 7 регионах Украины вырубился свет после массированного удара ВС РФ с неба и моря

Укрэнерго констатирует отключения света в 7 регионах Украины после удара ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Proxima Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Proxima Studio

После ночных ударов часть потребителей в семи регионах Украины осталась без электричества. О перебоях в Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Николаевской, Черниговской и Сумской областях сообщает «Укрэнерго».

Наиболее масштабные отключения подтвердили в Черниговской области. По данным «Черниговоблэнерго», около 100 тысяч абонентов в четырёх районах остались без электроснабжения после повреждения энергообъекта в соседнем регионе. Специалисты приступили к восстановительным работам.

Минобороны России, в свою очередь, заявило о поражении в ходе ночной атаки объектов, связанных с обеспечением украинских войск. В перечень ведомства вошли логистические центры, склады и другие элементы военной инфраструктуры.

Кроме того, российская сторона сообщила об ударе по предприятию в Кременчуге, которое, по данным МО РФ, занималось выпуском боеприпасов. Независимого подтверждения характера работы поражённых объектов на момент публикации не приводилось.

Российское военное ведомство также сообщало об ударах по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, военным аэродромам, складам боеприпасов и горючего, а также площадкам производства и хранения беспилотников. В ход пошли, в том числе, гиперзвуковые «Цирконы».

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Ранее Life.ru сообщал, что после повреждения энергетической инфраструктуры без света остались потребители сразу в пяти областях Украины. Тогда восстановительные работы начались в Днепропетровской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

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