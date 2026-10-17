В 99 лет — на крыло самолёта! Британская пенсионерка совершила рекордный полёт

99-летняя жительница Великобритании Хельга Даффи стала самой пожилой женщиной в мире, совершившей полёт на крыле самолёта. Достижение официально зарегистрировано в Книге рекордов Гиннесса. На момент установления рекорда пенсионерке было 99 лет и 21 день.

Полёт Хельги Даффи. Видео © Snapchat / Guinness World Record

Необычное приключение состоялось в графстве Глостершир. Даффи пристегнули к специальной конструкции на верхнем крыле биплана, после чего самолёт поднялся в воздух. Полёт продолжался около восьми минут.

На столь смелый поступок пенсионерку вдохновила сотрудница дома престарелых, где она проживает. Раньше женщина никогда не пробовала подобные развлечения, однако после приземления призналась, что испытала настоящую эйфорию.

Даффи давно мечтала о таком полёте. При этом британка решила совместить осуществление своей мечты с благотворительностью — собрать деньги для службы санитарной авиации, которая оказывает экстренную помощь пострадавшим.

Рекорд был официально зафиксирован 16 октября 2026 года в Сайренсестере. Даффи получила звание самой пожилой участницы полёта на крыле самолёта среди женщин.