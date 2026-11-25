Правительство Германии превратило страну в улитку, считает замглавы парламентской фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер. С таким заявлением оппозиционный политик выступил на заседании Бундестага.

Поводом для критики стала речь министра иностранных дел ФРГ Йоханна Вадефуля. Дипломат сравнил стремление всё большего числа немцев обезопасить себя с поведением моллюска, который при опасности прячет рожки и скрывается в раковине. При этом подобное ощущение защищённости глава внешнеполитического ведомства назвал иллюзорным.

«Итак, господин министр иностранных дел, для вас Германия — улитка. Я только что об этом узнал. Что ж, всё верно. Это вы превратили Германию в улитку», — сказал Фронмайер.

Ранее, 20 ноября, депутат АдГ призвал канцлера Фридриха Мерца отказаться от предварительных условий относительно места проведения переговоров с Россией. По его мнению, для заинтересованных в мирном урегулировании сторон не должно иметь принципиального значения, в какой столице состоится встреча. Заявление прозвучало после того, как руководитель федерального правительства предложил организовать консультации на нейтральной территории.