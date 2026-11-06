В международном аэропорту имени Анри Коандэ в Бухаресте за сутки поступили четыре сообщения об угрозе взрыва. Три из них касались конкретных пассажирских самолётов, ещё одно не содержало указания на определённый рейс, сообщила Румынская служба информации (SRI).

Последние два предупреждения поступили вечером 5 ноября. Одно из них затронуло самолёт авиакомпании KLM, следовавший в Тель-Авив с промежуточной посадкой в Бухаресте. Несмотря на предварительную оценку спецслужб, экипаж решил не рисковать.

«По нашей оценке, угроза была ложной, однако пилоты, проконсультировавшись с авиакомпанией, и с учётом пункта назначения, запросили дополнительную проверку», — пояснили в SRI.

Вторая вечерняя угроза не была связана с каким-либо конкретным воздушным судном. После оценки сообщения сотрудники спецслужбы пришли к выводу, что вводить дополнительные меры безопасности не требуется.

В тот же день тревогу объявляли на борту самолёта Wizz Air, прибывшего из Милана. После посадки из лайнера эвакуировали 182 пассажира и семь членов экипажа. В аэропорту создали кризисный штаб, а взрывотехники обследовали воздушное судно. Подозрительных предметов специалисты не обнаружили.

Аналогичная ситуация произошла с рейсом Air Serbia из Белграда. Самолёт приземлился в Бухаресте, после чего его проверили сотрудники служб безопасности. Сообщение о бомбе также не подтвердилось. По данным администрации аэропорта, воздушная гавань продолжала работать в штатном режиме.