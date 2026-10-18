В аэропорту Иркутска у Ан-24 лопнуло колесо при посадке

В аэропорту Иркутска у самолёта Ан-24 авиакомпании «ИрАэро» при посадке лопнуло колесо правой стойки шасси, после чего экипаж сообщил о задымлении. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошёл утром 18 октября во время учебно-тренировочного полёта. Из-за разрыва пневматика правой основной стойки шасси воздушное судно остановилось на рулёжной дорожке.

Пассажиров на борту не было, в результате происшествия никто не пострадал. Однако работу взлётно-посадочной полосы пришлось приостановить на два с половиной часа.

После осмотра специалистами самолёт отбуксировали на стоянку. Сейчас взлётно-посадочная полоса работает в штатном режиме.

Из-за происшествия в аэропорту задержали семь рейсов. Среди них — самолёты, прибывающие из Читы, Южно-Сахалинска, Талакана, Нового Уренгоя и китайского Гуанчжоу.

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов. Специалистам предстоит установить обстоятельства повреждения шасси.