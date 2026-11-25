В аэропорту Сочи ввели режим чрезвычайной ситуации после обрушения берегоукрепления на правом берегу реки Мзымты. Одну из взлётно-посадочных полос закрыли для приёма и отправки самолётов. При этом воздушная гавань продолжает работать в штатном режиме, сообщает SHOT.

Обрушение произошло примерно в 100 метрах от взлётно-посадочной полосы. Из-за происшествия в аэропорту создали комиссию по чрезвычайным ситуациям.

Специалисты оценивают ситуацию и занимаются ликвидацией последствий обрушения. Информация о возможных повреждениях других объектов аэропортовой инфраструктуры не приводится.

Ранее Life.ru сообщал о сильных ливнях в Сочи, из-за которых вода затопила дома и автомобили. Подтопления также затронули городские улицы и дороги, осложнив обстановку в отдельных районах курорта.