В аэропорту Сочи ввели режим ЧС после обрушения берегоукрепления
Обложка © РИА Новости / Екатерина Лызлова
В аэропорту Сочи ввели режим чрезвычайной ситуации после обрушения берегоукрепления на правом берегу реки Мзымты. Одну из взлётно-посадочных полос закрыли для приёма и отправки самолётов. При этом воздушная гавань продолжает работать в штатном режиме, сообщает SHOT.
Обрушение произошло примерно в 100 метрах от взлётно-посадочной полосы. Из-за происшествия в аэропорту создали комиссию по чрезвычайным ситуациям.
Специалисты оценивают ситуацию и занимаются ликвидацией последствий обрушения. Информация о возможных повреждениях других объектов аэропортовой инфраструктуры не приводится.
Ранее Life.ru сообщал о сильных ливнях в Сочи, из-за которых вода затопила дома и автомобили. Подтопления также затронули городские улицы и дороги, осложнив обстановку в отдельных районах курорта.
Больше новостей о чрезвычайных происшествиях и авариях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.