В Афганистане Би-би-си лишилась FM-вещания после претензий властей

Власти Афганистана приостановили радиовещание британской корпорации Би-би-си в FM-диапазоне на территории страны. Причиной стали неоднократные нарушения, допущенные вещателем. Об этом сообщило афганское агентство Ariana News со ссылкой на Министерство информации и культуры.

Решение подтвердил руководитель управления по надзору за СМИ ведомства Сафиулла Раид. По его словам, британская корпорация неоднократно допускала ошибки, из-за чего её работу в местном радиоэфире приостановили.

При этом представитель министерства не уточнил, какие именно действия Би-би-си послужили основанием для ограничений. Также не названы сроки возможного возобновления трансляций.

Сама корпорация подтвердила прекращение FM-вещания. Представитель Би-би-си заявил, что компания ведёт переговоры с афганскими властями, пытаясь урегулировать ситуацию. Он подчеркнул, что миллионы жителей страны пользуются её новостными программами.

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