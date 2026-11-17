В Солонешенском районе Алтайского края утром 17 ноября вернули электричество после аварийного отключения. Без света оставались жители 31 населённого пункта. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«В 06:45 (02:45 мск) 17.11.2026 от ЕДДС Солонешенского района поступило сообщение об аварийном отключении линии 110 кВ из-за обрыва на линии электропередач. Без подачи электроэнергии 31 населённый пункт», — уточнили в ведомстве.

К 09:30 по местному времени — 05:30 мск — аварийные бригады завершили проверку участка ЛЭП и восстановительные работы. При осмотре специалисты не обнаружили обрывов. Компания «Россети Сибирь» подтвердила, что электроснабжение района восстановили.