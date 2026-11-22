В американском штате Вирджиния впервые с 1978 года зарегистрировали смерть, связанную с корью. Жертвой инфекции стал ребёнок младше пяти лет. Трагедия произошла на фоне масштабной вспышки заболевания, которая уже лишила США статуса страны, победившей корь, сообщает департамент здравоохранения штата.

По данным ведомства, с начала 2026 года в Вирджинии выявили 220 случаев заражения. Это максимальный показатель с 1988 года, причём наибольшее число заболевших приходится на центральные районы штата. Всего за один год инфекцию подхватили больше жителей, чем за предыдущие 34 года вместе взятые.

Ситуация ухудшается и в других частях США. Смертельные случаи ранее фиксировали в Пенсильвании, Висконсине и Нью-Йорке, а общее число связанных с корью смертей в стране, по поступившим сообщениям, достигло 12. Заболеваемость также бьёт многолетние рекорды: в 2026 году выявили более 5,4 тысячи инфицированных.