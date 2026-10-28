В Амстердаме продают противоатомное убежище на 80 человек за €295 тыс.

В Амстердаме продают противоатомное убежище, рассчитанное на 80 человек. За подземный объект на улице Постьескаде просят €295 тыс. При этом использовать его для проживания нельзя, а разрешённое назначение требует уточнения, следует из объявления агентства Property Noord.

В Амстердаме продают бункер. Видео © YouTube / Property Hood

Сооружение появилось в два этапа. В 1940 году здесь построили канализационную насосную станцию, а в 1959–1960 годах её переоборудовали для защиты населения на случай чрезвычайной ситуации. Бетонные стены толщиной около 30 см, тяжёлые стальные двери, воздушный шлюз и песчаный фильтр должны были обеспечить безопасность укрывавшихся.

Убежище занимает три уровня. На первом подземном этаже расположены две комнаты площадью около 10 и 17 кв. м, ниже находится бывшая насосная камера размером примерно 18 кв. м. Общая полезная площадь объекта оценивается приблизительно в 55 кв. м. В нижнем помещении сохранились фланцы старых трубопроводов. После сооружение использовали для хранения имущества организации гражданской обороны Нидерландов. Позднее оно оказалось заброшено, а вход почти полностью скрылся под плющом. К 2026 году территорию расчистили, а внутренние помещения привели в порядок, сохранив оформление в стиле 1960-х годов.

В 2022 году убежище уже пытались продать за €1,1 млн, однако сделка не состоялась. Теперь продавец рассчитывает получить за него значительно меньшую сумму. Покупателю предстоит учитывать не только стоимость объекта. Земля находится в долгосрочной муниципальной аренде, оплаченной до 31 января 2098 года. Кроме того, продавец указывает на расхождения в документах относительно назначения сооружения: в разных реестрах оно обозначено как общественный объект, транспортная инфраструктура и помещение для культурной деятельности.

Работающей системы обработки воздуха в убежище нет. Исследование на наличие асбеста также не проводилось. Поэтому объявление не подтверждает, что объект готов к использованию в качестве полноценного противоатомного укрытия. Продажа проходит через сбор закрытых предложений: участники не видят ставки конкурентов. Помимо цены, продавец учитывает условия покупки, подтверждение финансирования и сроки передачи. К стоимости необходимо добавить налог на передачу недвижимости в размере 10,4% и нотариальные расходы.

А ранее в Москве был заключён под стражу экс-глава НИИ ГОЧС Николай Посохов по делу о получении взятки в особо крупном размере. Посохов возглавлял в институте научно-исследовательский центр «Совершенствование защитных мероприятий». Это подразделение работало в том числе с мобильным убежищем гражданской обороны «КУБ-М». Официально это представляет собой блок-модульное убежище полной заводской готовности. В базовом варианте оно состоит из помещения на 54 человека и технического блока. Дополнительные модули позволяют увеличить вместимость.