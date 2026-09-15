В Англии пенсионеры поломали светофоры, приняв их за электронное оружие

Двух пенсионеров задержали в Англии после повреждения светофорного оборудования, которое они считали «электронным оружием». Об этом пишет Devon Live со ссылкой на полицию Девона и Корнуолла.

Поводом для разбирательства стали разошедшиеся по соцсетям кадры. На видео женщина с помощью инструмента перерезает провода у светофора, пока находившийся рядом мужчина наблюдает за происходящим.

Полиция задержала женщину старше 60 лет и мужчину старше 70. Их подозревают в умышленном повреждении имущества и создании опасности для участников дорожного движения.

По данным издания, обоих связывают с группой Blade Runners. Её сторонники утверждают, что элементы светофорной инфраструктуры якобы являются «электронным оружием» и способны наносить вред людям. Подтверждённых медицинских или технических доказательств этой версии нет.

После допроса обоих подозреваемых отпустили под залог. Расследование продолжается.

Ранее Life.ru рассказывал о другом необычном конфликте с участием пенсионеров. В Курской области двое пожилых соседей не поделили грунтовую дорогу и устроили драку с ножницами по металлу и обрезком трубы. Во время потасовки 65-летний мужчина откусил 71-летнему оппоненту фалангу большого пальца, после чего обоих привлекли к уголовной ответственности.