Более 30 автомобилей попали в массовое ДТП на автомагистрали M20 в английском графстве Кент. Два человека получили серьёзные травмы, ещё несколько участников аварии пострадали. Об этом сообщила местная полиция.

Столкновение произошло вечером 7 ноября около 18:41 по местному времени на участке между развязками 8 и 9 в направлении Лондона. Одного из тяжелораненых доставили в столичную больницу, второго — в местное медицинское учреждение. У остальных пострадавших врачи предварительно не выявили тяжёлых повреждений.

В районе аварии наблюдался густой туман. По информации британского дорожного агентства National Highways, плохая видимость осложняла движение. На место прибыли полицейские, пожарные и медики. Спасательные службы направили три пожарные машины и специальное аварийное подразделение. Помощь парамедиков потребовалась 11 участникам происшествия.

После столкновения власти перекрыли трассу M20 в обоих направлениях между развязками у Холлингборна и Ашфорда. Ограничения планировали сохранить на всю ночь, пока экстренные службы устраняют последствия аварии. Водителям рекомендовали объезжать этот участок по альтернативным маршрутам.

Полиция Кента устанавливает обстоятельства происшествия и просит очевидцев предоставить записи автомобильных видеорегистраторов. Информацию о столкновении можно передать правоохранителям, указав регистрационный номер обращения 07-1245.

Ранее сообщалось, что девять человек погибли и ещё пятеро получили травмы при столкновении грузовика с пассажирским микроавтобусом на востоке Турции. Авария произошла вечером 7 ноября на дороге между городами Ван и Озальп, недалеко от населённого пункта Чалымлы. Среди погибших оказались пять женщин и четверо мужчин.