Туман превратил трассу в ловушку: Более 30 автомобилей столкнулись в массовом ДТП в Британии
В Англии перекрыли трассу M20 после столкновения более 30 автомобилей
Обложка © X / UK News in Pictures(@UKNIP247)
Более 30 автомобилей попали в массовое ДТП на автомагистрали M20 в английском графстве Кент. Два человека получили серьёзные травмы, ещё несколько участников аварии пострадали. Об этом сообщила местная полиция.
Столкновение произошло вечером 7 ноября около 18:41 по местному времени на участке между развязками 8 и 9 в направлении Лондона. Одного из тяжелораненых доставили в столичную больницу, второго — в местное медицинское учреждение. У остальных пострадавших врачи предварительно не выявили тяжёлых повреждений.
В районе аварии наблюдался густой туман. По информации британского дорожного агентства National Highways, плохая видимость осложняла движение. На место прибыли полицейские, пожарные и медики. Спасательные службы направили три пожарные машины и специальное аварийное подразделение. Помощь парамедиков потребовалась 11 участникам происшествия.
После столкновения власти перекрыли трассу M20 в обоих направлениях между развязками у Холлингборна и Ашфорда. Ограничения планировали сохранить на всю ночь, пока экстренные службы устраняют последствия аварии. Водителям рекомендовали объезжать этот участок по альтернативным маршрутам.
Полиция Кента устанавливает обстоятельства происшествия и просит очевидцев предоставить записи автомобильных видеорегистраторов. Информацию о столкновении можно передать правоохранителям, указав регистрационный номер обращения 07-1245.
Ранее сообщалось, что девять человек погибли и ещё пятеро получили травмы при столкновении грузовика с пассажирским микроавтобусом на востоке Турции. Авария произошла вечером 7 ноября на дороге между городами Ван и Озальп, недалеко от населённого пункта Чалымлы. Среди погибших оказались пять женщин и четверо мужчин.
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